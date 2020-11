Un effort supplémentaire pour arrêter la transmission de la Covid-19 en milieu de travail

La direction de la Ville de Longueuil met la main à la pâte afin de continuer à limiter la propagation de la Covid-19 dans les milieux de travail sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. La Ville offre en effet à la CNESST la contribution de 35 employés pour qu’ils puissent, dans le cadre de leurs opérations courantes, sensibiliser les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous.



Ces employés municipaux, dans le cadre de leur travail, rencontrent déjà des dizaines d’entreprises tous les mois. Ils profiteront de ces visites sur les lieux de travail pour promouvoir les outils de prévention de la CNESST afin de bien protéger le personnel et les clients en entreprise.

Les 19 techniciens en prévention des incendies, 10 inspecteurs en bâtiment et 6 techniciens en évaluation de bâtiment devraient effectuer environ 80 visites d’entreprises mensuellement.