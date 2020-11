Un bon départ pour la campagne de financement à la paroisse Sainte-Julie

À ce jour, 310 personnes ont répondu à l’appel de la Fabrique de la paroisse Sainte-Julie pour les réparations nécessaires à la façade de l’église paroissiale.

De ces 310 donateurs, 28 ont fait un don de 1 000 $ et 55 ont fait une contribution de 500 $. En date du 12 novembre, la campagne de financement rapporte une somme de 140 000 $ sur l’objectif de 650 000 $.

C’est un bon départ, estiment les organisateurs qui rappellent que la campagne de financement « Conservons notre patrimoine julievillois » est annoncée pour une période de trois mois, soit jusqu’au 15 janvier prochain.

Ils ajoutent qu’une participation, dans le premier mois, de 310 citoyens est bien la preuve que plusieurs personnes qui ne visitent pas l’église régulièrement désirent contribuer à sauver ce patrimoine julievillois.

C’est bien parti, mais il est important que d’autres citoyens emboîtent le pas et décident de faire leur don, soulignent les responsables qui croient qu’il faudra sûrement que plus de 1 000 personnes répondent positivement à la demande.

Rappelons que la Fabrique propose l’achat d’une pierre virtuelle à 1 000 $ ou d’une pierre à 500 $, mais précise que tous les dons sont les bienvenus. En cette période de pandémie, on peut comprendre que des gens sont inquiets pour leur situation financière. Il serait donc important que ceux qui souhaitent conserver l’église paroissiale et qui sont moins concernés par une baisse de leur revenu fassent un effort supplémentaire.

Les travaux pourront être faits en 2021, si les responsables amassent la somme pour les réaliser. Certaines personnes se demandent « Qu’arrivera-t-il avec mon don si la Fabrique n’est pas en mesure de réaliser les travaux? » La réponse de l’équipe des marguilliers est claire : « Si nous sommes confrontés à ne pas réaliser les travaux, chaque donateur sera joint pour lui offrir de reprendre son don », mentionne le président de la Fabrique, Daniel Richard.

Les travaux à la façade de l’église sont absolument nécessaires pour reprendre son fonctionnement habituel. Actuellement, deux portes d’accès ne peuvent être utilisées, le jubé est non accessible et les cloches ne peuvent pas sonner, en respect de la sécurité, et l’on souhaite bien revenir à la normale en 2021.

« Toutes les personnes qui sont d’avis qu’il faut conserver notre église paroissiale sont invitées à contribuer », conclut M. Richard. Vous pouvez déposer votre don au presbytère ou le poster au 1686, rue Principale à Sainte Julie (J3E 1W7) ou encore via le site Web : UNITEEM.ORG