Des nouveaux modules de jeu au parc Louis St-Pierre de Verchères

Au courant des dernières semaines, l’aire de jeu du parc Louis St-Pierre a fait peau neuve! Les enfants peuvent maintenant y trouver un tout nouveau module de jeu aux couleurs vives et au style ludique. La réalisation de ce projet a été possible grâce à une subvention financière de plus de 38 000$ accordée par le ministère de l’Éducation du gouvernement du Québec pour ce projet d’une valeur de plus de 77 000$.

La Municipalité de Verchères est très reconnaissante de ce support qui lui permet de réaliser ce projet dans son entièreté cette année plutôt que d’échelonner ce projet de revitalisation du parc sur deux ans. « J’espère que ce parc accueillera plusieurs familles et animera le quotidien de plusieurs enfants. En cette période où l’offre d’activités est assez restreinte pour nos enfants, je souhaite que ce parc permette de faire vibrer l’imaginaire des jeunes Verchèrois! Je tiens à remercier le ministère de l’Éducation pour cette généreuse contribution. »

Ces nouvelles installations du parc Louis St-Pierre, situé sur la rue Duvernay entre les rues Pierre-Boisseau et Dansereau, incluent la première balançoire parent-enfant à Verchères. De plus les modules de jeux ont été choisis afin de faciliter l’accès aux enfants plus jeunes. Ce parc est maintenant équipé pour accueillir les enfants de 2 à 12 ans.