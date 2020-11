Nouvel exécutif du Bloc Québécois de Montarville

Comme le veut l’usage et tel que le prescrivent les statuts et règlements du parti, un nouveau conseil exécutif a été élu sans opposition lors de l’assemblée générale de l’Association du Bloc Québécois de Montarville, qui, en raison des restrictions découlant de la crise sanitaire, s’est tenue par visioconférence, le 8 novembre dernier, en présence d’une trentaine de membres, dont le député de la circonscription, M. Stéphane Bergeron. Celui-ci s’est dit ravi de la composition du nouvel exécutif, qui, selon lui, constitue une judicieuse combinaison de jeunesse et d’expérience. «Même les plus jeunes membres de l’exécutif n’en sont pas à leur première expérience en politique, certains ayant même plus d’une élection à leur actif; c’est tout dire!», de s’exclamer Stéphane Bergeron.



On reconnaît, dans l’ordre habituel: Marie-Hélène Talon, présidente; Éric Faucher, vice-président, Stéphane Bergeron, député de Montarville; Léo G. Brunet, trésorier; Marie Simard, secrétaire; Monique Désy, responsable des communications; Cynthia Therrien, représentante jeune; Félix Trudeau-St-Cerny, représentant jeune; Adam Wrzesien, conseiller (n’apparaissent pas sur la mosaïque; Normand Comeau, conseiller, et Chloé-Rose Jenneau, conseillère).