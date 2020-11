La grande guignolée des médias de la Rive-Sud sera virtuelle en 2020 !

Pas de barrages routiers, pas de bénévoles dans la rue, pas de dons dans les petites chaudières aux intersections, la 19e édition de La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, le 3 décembre prochain, sera virtuelle, en cette année de pandémie. La population sera tout de même sollicitée afin de récolter des dons en argent et en denrées non périssables et ce, jusqu’au 30 décembre. L’insécurité́ alimentaire étant l’une des principales conséquences directes de la crise actuelle, cette vaste opération d’entraide est plus nécessaire que jamais. L’objectif en argent est de 200 000 $.



Dans le but de compenser la perte des dons importants habituellement récoltés aux coins des rues, les médias, dont La Relève et TVRS, seront particulièrement actifs en diffusion de publicité́ et en contenu le jeudi 3 décembre pour en faire une grande journée de solidarité́.



Partout sur la Rive-Sud, les gens seront invités à faire des dons en argent et en denrées non périssables dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu, les épiceries IGA Louise Ménard, IGA Extra Marché du faubourg à Greenfield Park, Métro Drouin, Maxi et Provigo à https//ggmrs.org/dons ou par texto au 20222 (mot clé : Noel).



La Grande Guignolée aura également un espace réservé pour la collecte de produits et de denrées au 1050 Auguste Greenfield Park (ancien Best Buy). L’entrepôt sera ouvert à compter du 3 décembre et ce jusqu’au 24 décembre de 10 h à 16 h, du mardi au jeudi inclusivement. On doit absolument appeler au 514-993-2657 avant de se rendre à l’entrepôt pour une livraison.



Tous les dons seront remis à 23 organismes accrédités qui aident les personnes défavorisées et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue.



« D’octobre 2019 au 30 septembre 2020, les 23 organismes qui constituent la Grande guignolée ont effectué 55 148 dépannages, aidant plus de 125 800 personnes », a rappelé le président de la Grande Guignolée, Jean-Marie Girard, lors du lancement officiel de la 19e édition de la Grande Guignolée, le 16 novembre dernier.



M. Girard a souligné qu’après 18 ans de travail ardu, la Guignolée a récolté 3,2 M$ en argent et 1,6 M$ en denrées.



C’est en duo, que les deux porte-paroles de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS), Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air et Luc Poirier, entrepreneur bien connu, ont invité tous les citoyens de l’agglomération de Longueuil à faire preuve de générosité.



Pour en savoir davantage, pour offrir ses services de bénévolat ou de partenariat : http://www.guignoleerivesud.org ou, pour effectuer un don en ligne : ggmrs.org/dons par texto : 20222 mot-clé Noel.



