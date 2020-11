Élections municipales 2021 – La campagne « Je me présente » est lancée!

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a lancé le premier volet de la campagne « Je me présente », qui a pour but d’inciter les citoyennes à déposer leur candidature aux divers postes d’élues municipales. Le premier volet de la présente campagne s’adresse particulièrement aux femmes. Ces dernières sont sous-représentées au palier municipal. Lors des élections municipales de 2017, elles ne comptaient que pour 31,3 % des candidatures. La ministre Laforest a présenté un message vidéo mettant l’accent sur la valeur du leadership féminin au sein des instances municipales. L’objectif principal de ce volet est d’inciter les citoyennes à déposer leur candidature aux postes de mairesse ou de conseillère municipale. Les messages véhiculés permettront une meilleure compréhension du profil et du rôle des élues municipales. La ministre désire également lancer ce message à toutes les personnes qui souhaitent participer à l’amélioration de leur milieu de vie : il est possible d’agir concrètement au sein de la politique municipale. Conçue en trois volets, la campagne se déroulera de novembre 2020 à septembre 2021. Elle visera dans un second temps les jeunes et finalement, plus largement, la population.