Stationnement sur rue de nuit lors des opérations de déneigements : nouvelles heures d’interdiction à Contrecœur

Dans le but de rendre le déneigement plus efficient sur son territoire, la Ville de Contrecœur a modifié les heures d’interdiction du stationnement sur rue durant la nuit lors des opérations de déneigement, du 1er décembre au 31 mars.

Le règlement stipule que lors des opérations de déneigement, le stationnement sur rue durant la nuit, est interdit de minuit à 7 h, comparativement aux années précédentes où l’interdiction était entre 2 h et 7 h. En vigueur à partir du 1er décembre prochain, ce règlement permet d’émettre des avis d’interdiction de stationnement aussitôt que les prévisions météorologiques laissent croire qu’une opération de déneigement de la Ville de Contrecœur pourrait être possible durant la nuit. Une opération de déneigement désigne toute sortie pour enlever ou déplacer la neige, déglacer les rues et épandre des abrasifs ou fondants.

Soyez avisés par notre ligne Info-déneigement

Les citoyens de Contrecœur pourront se renseigner sur le stationnement de nuit dès le 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 en téléphonant – après 17 h – au 450 587-2886 (AUTO), une ligne téléphonique exclusivement dédiée aux messages sur le stationnement hivernal.

Un message enregistré indiquera si le stationnement est interdit ou non sur le territoire de Contrecœur, durant la nuit à venir. Cet outil est le moyen officiel d’information. Les citoyens sont responsables de vérifier s’ils peuvent ou non stationner leur véhicule sur la rue pour la nuit. Les opérations de déneigement sont également annoncées sur la page Facebook officielle Ville de Contrecoeur et sur les panneaux à affichage numérique. Les citoyens qui ne respecteront pas les interdictions de stationnement recevront un constat d’infraction variant entre 50 et 200 $ et risqueront de voir leur véhicule remorqué.

Pour en savoir plus sur le règlement, consultez notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.