Investissement supplémentaire de plus de 1 M$ aux organismes communautaires locaux pour soutenir les familles

Un investissement supplémentaire de 1 058 130 dollars sur cinq ans est accordé aux organismes communautaires qui soutiennent les familles de la circonscription de Verchères afin qu’ils aient les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. La députée Suzanne Dansereau, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce aujourd’hui.



Au total, ce sont 85 millions de dollars sur cinq ans qui sont accordés aux organismes communautaires Famille (OCF) des différentes régions du Québec. Le gouvernement du Québec respecte ainsi son engagement de mieux soutenir le développement des enfants en épaulant davantage les ressources de première ligne sur le terrain qui travaillent directement auprès des familles, dont les plus vulnérables.



Précisons que cette bonification du financement permettra de soutenir plus de 280 organismes avec un financement à la mission de 130 000 $ par année. En plus de bonifier de façon importante le financement aux organismes déjà financés par le Ministère, nous allons maintenant soutenir près d’une vingtaine d’autres qui étaient reconnus, mais recevaient toutefois peu de financement. Des organismes offrant des services de halte-garderie communautaires profiteront aussi d’un soutien supplémentaire.



Notre gouvernement va dans le sens de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui, en décembre dernier, recommandait de rehausser le financement de ces organismes afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de proximité auprès des familles et des enfants vulnérables.



« Le gouvernement est à l’écoute des besoins des familles du Québec. L’annonce du financement supplémentaire des OCF va en ce sens. C’est une excellente nouvelle pour les familles du comté de Verchères. Je suis heureuse de savoir que des organismes communautaires sont présents auprès des parents et des familles de mon comté et surtout, qu’ils auront les moyens d’intervenir de façon constante, principalement en ces temps plus difficiles », a mentionné Suzanne Dansereau, députée de Verchères.



Répartition de l’investissement :



Bonification du financement (Nouveau financement total octroyé)



Carrefour familial de Sainte-Julie 34 343,00 $ (130 000 $)

La Boussole 116 667,00 $ (130 000 $)

La Maison de la Famille Joli-Coeur 26 273,00 $ (130 000 $)

Maison des Enfants de la Montérégie 34 343,00 $ (130 000 $)





Faits saillants :



• Concrètement, cette aide supplémentaire significative sur cinq ans permettra :

– de bonifier et d’assurer le soutien à la mission globale des OCF en leur octroyant un financement de 130 000 $ annuellement pour les cinq prochaines années, incluant 2020-2021, comparativement à 98 000 $ en moyenne en 2019-2020;

– de bonifier le financement des regroupements nationaux représentant les OCF;

– de bonifier le soutien aux organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie;

– de déployer davantage d’OCF sur le territoire.

• Dans le cadre du budget 2020-2021, un montant de 50 millions de dollars était destiné au soutien aux OCF sur 5 ans, et un montant de 40 millions de dollars était réservé à la démarche Agir tôt et de manière concertée.

• De ce dernier budget, nous avons octroyé un montant de cinq millions de dollars en aide d’urgence aux OCF et aux organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie au cours des derniers mois pour soutenir les familles vulnérables affectées par la pandémie de COVID-19.