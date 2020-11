Réseau Accès entreprise Québec: un coup de pouce fort apprécié pour les entreprises de la MRC

La création du réseau Accès entreprise Québec, annoncée hier par le gouvernement du Québec, permettra de bonifier, à hauteur de 200 000 $, l’aide déjà apportée par le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville (SDE) aux entreprises du territoire. Le SDE tient à souligner l’importance de cette excellente nouvelle qui aura des retombées directes chez les entrepreneurs locaux qui font face à des difficultés sans précédent depuis plusieurs mois. Cet investissement visera, entre autres, à renforcer les services d’accompagnement et le soutien financier qui leur sont offerts, permettant du même coup d’accélérer le développement économique régional.



Concrètement, grâce à cette initiative, la MRC pourra procéder à l’embauche de deux ressources humaines supplémentaires dédiées au soutien des entreprises. L’ajout de ces effectifs à l’équipe permettra d’assurer un meilleur suivi et un traitement plus rapide des dossiers afin d’aider les entrepreneurs à se repositionner à l’issue de la crise sanitaire. Cette mesure constituera une amélioration tangible de l’offre de service actuelle du SDE.



À l’échelle du Québec, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a octroyé une somme de 97,5 millions de dollars sur cinq ans. De ce montant, 90 millions de dollars serviront à l’ajout de ressources dans les MRC et 7,5 millions de dollars seront réservés pour améliorer les compétences des ressources, le développement d’outils d’intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions.



«Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec, et plus particulièrement notre députée, Mme Suzanne Dansereau, pour la confiance témoignée envers les MRC dans le cadre de la gestion des ressources mises en place pour les entreprises locales en difficulté. On se rappelle que Mme Dansereau a elle-même été préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville et présidente du CLD de Marguerite-D’Youville avant que celui-ci ne soit intégré aux services de la MRC. Par cette annonce, les leviers financiers confiés à l’administration régionale depuis le début de la pandémie offrent les capacités d’action nécessaires pour soutenir efficacement et rapidement l’économie de notre territoire», a mentionné Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.





À propos du réseau Accès entreprise Québec



Par l’entremise des MRC, Accès entreprise Québec sera la porte d’entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. Le gouvernement du Québec veut s’assurer qu’elles ont accès à des services d’accompagnement, de capital de croissance et d’investissement de haute qualité, comparables d’une région à l’autre et respectueux des spécificités régionales. De plus, l’objectif est d’augmenter le nombre d’entreprises qui réussissent et de faire valoir le rôle de chaque MRC selon une approche complémentaire d’accompagnement et de financement des entreprises avec Investissement Québec régional, national et international.