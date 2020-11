Préparation budgétaire à Sainte-Julie: objectif 0 % d’augmentation du compte de taxes

Voici un résumé de l’assemblée publique du 10 novembre dernier tenue par le biais de la visioconférence, mais présentée sur la page Facebook de la Ville.

La mairesse Suzanne Roy a mentionné que, dans les prochaines semaines, le conseil municipal sera occupé à préparer le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023 et le budget 2021. Ces documents seront adoptés lors d’une séance spéciale le 8 décembre prochain et l’objectif du conseil est clair: les élus souhaitent user d’imagination pour éviter une augmentation du compte de taxes. « Je peux vous assurer que nous travaillerons dans ce sens et que nous avons bon espoir d’y arriver », a-t-elle précisé.

Lors de séance, les membres du conseil portaient deux signes particuliers, soit le coquelicot en hommage à celles et ceux qui ont défendu la nation et pour rappeler la fin de la Première Guerre mondiale, ainsi que le nœud papillon, en soutien aux personnes souffrant du cancer de la prostate.

• Les élus ont proclamé le 19 novembre à titre de Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre » et le 20 novembre de Journée nationale de l’enfant en invitant les organismes, les écoles, les centres de la petite enfance et les familles julievilloises à célébrer, à leur façon, cette journée consacrée aux plus jeunes.

• Le conseil a accordé une aide financière à la Paroisse de Sainte-Julie en faisant l’achat d’une pierre virtuelle de 2 000 $ dans le cadre de la campagne de financement visant les travaux de réfection de la façade de l’église plus que centenaire.

Budgets et travaux

• La Municipalité a approuvé le budget 2021 de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint Amable et a autorisé le trésorier à payer par chèque la quote-part de la Ville pour l’exercice financier 2021 de 1 336 715 $. Le conseil a aussi autorisé le budget 2021 de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, tel qu’adopté par son conseil d’administration le 28 octobre dernier, et a mandaté le trésorier à procéder au paiement de la quote-part de Sainte-Julie pour l’année 2021, soit 4 971 663 $.

• La Ville a octroyé le contrat des travaux de réaménagement du bâtiment Louis Armand Savaria (l’hôtel de ville) lot 1A (sous sol) à la compagnie 2BR Construction pour 336 277,73 $, toutes taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus, et elle financera cette dépense à même les revenus de fonctionnement supplémentaires de l’exercice 2020.

• Le conseil a autorisé la présentation d’un dossier de candidature pour une demande de financement auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal visant l’acquisition des lots 5 881 583 et 5 881 501 du cadastre du Québec, en front de la rue Charlebois et contigus au parc des Étangs-Antoine-Charlebois, entre Sainte-Julie et Saint-Amable.

• Les élus ont accordé une aide financière aux organismes suivants : Maison des jeunes, Graff ta marque! (3 600 $); Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D’Youville, Art de cœur (3 200 $); Défilé de Noël de Sainte-Julie pour la fabrication de marionnettes (3 200 $).

• La Ville a mandaté la directrice du Service des loisirs pour signer un contrat de service avec la compagnie Snö innovation pour l’enneigement de la pente à glisser lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022, soit 10 175,29 $ par année, taxes incluses.

• Le conseil a notamment adopté un règlement afin de modifier le Règlement 1248 pour payer le coût de travaux de réhabilitation du réseau d’égout sanitaire sur diverses rues ainsi que les frais contingents pour 1 544 000 $ et a autorisé un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 1 544 000 $ afin que plus de rues soient visées par ces travaux de réhabilitation.