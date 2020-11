Les activités de patinage reprennent

Soucieuse de proposer aux citoyens des activités sportives malgré la situation sanitaire, la Ville innove en offrant aux Bouchervillois l’occasion de pratiquer le patin à glace, tout en respectant les consignes visant à freiner la COVID-19.



Ainsi, des glaces du centre Gilles-Chabot seront réservées selon certaines plages horaires. Deux activités seront offertes: le patin libre et le patin artistique libre. Location d’un quart de patinoire.

Pour assurer le respect des consignes sanitaires, certaines mesures ont été mises en place pour ces deux activités:



● Les vestiaires ne sont pas accessibles. Des chaises sont mises à votre disposition sur le bord de la patinoire pour vous changer et enfiler vos patins.

● Les spectateurs ne sont pas autorisés. Toutefois, un accompagnateur est autorisé pour assister un enfant de moins de 10 ans ou une personne avec un handicap.

● Gardez deux mètres de distance avec les gens qui ne font pas partie de votre bulle familiale.

● Restez à la maison si vous souffrez de symptômes associés à la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la maladie.



La réservation est obligatoire pour la location d’une portion de patinoire, et fortement recommandée pour le patin libre.



Pour plus d’information sur les modalités entourant la pratique de chacune des deux activités, comme l’horaire, le coût, etc. : https://bit.ly/3oTSnvF



Pour réserver votre activité : https://bit.ly/31WN1Xu