Rassemblement pour le Jour du souvenir annulé: Xavier Barsalou-Duval rend hommage aux vétérans

Le député Xavier Barsalou-Duval tenait absolument à souligner le Jour du Souvenir à sa façon cette année, car le rassemblement habituel a été annulé en raison de la pandémie. Ce dernier s’est donc rendu au monument de la Légion à Boucherville pour s’y recueillir et y déposer une couronne de fleurs. Ce geste se veut un hommage aux soldats tombés au combat ainsi qu’à nos vétérans qui sont toujours avec nous.



« Pour moi, c’est un moment important de l’année, et même s’il n’y a pas de rassemblement, j’ai tout de même une bonne pensée pour nos vétérans. En ce 11 novembre 2020, rappelons-nous du sacrifice de tous nos Québécois, mais aussi des gens de partout sur Terre qui ont donné jusqu’à leur vie par amour de leur patrie afin que nous soyons libres et n’ayons pas à combattre comme eux », s’est exprimé le député.



Il poursuit : « Rappelons-nous aussi de toutes les horreurs engendrées par la guerre et souhaitons la paix sur la Terre comme le chantait si bien Raymond Lévesque : “Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère” », a conclu Xavier Barsalou-Duval.