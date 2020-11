DEL reçoit un prix pour ses mesures de conciliation famille-travail

Au cours de la dernière année, le Réseau pour un Québec Famille a remis une récompense honorique à une vingtaine d’organismes qui se sont démarqués au chapitre de la conciliation famille-travail au quotidien. DEL, dont les bureaux sont situés à Boucherville, fait partie de ces organisations ayant reçu le Sceau Concilivi, une marque de reconnaissance digne de mention.

« DEL a su démontrer son engagement envers ses employés afin de les soutenir dans la réalisation de leurs obligations familiales. Le comité d’accréditation tient à souligner la mise en place de plusieurs nouvelles mesures de conciliation famille-travail. Alors que l’implantation de celles-ci aurait pu être échelonnée dans le temps, la direction de DEL a décidé de les implanter dès maintenant », a mentionné Marie Rhéaume, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille qui a développé l’initiative Concilivi.

Parmi les changements apportés chez DEL, soulignons la mise en place d’horaires flexibles et la possibilité de faire du télétravail en tout temps. À ces modifications s’ajoutent un horaire d’été, des congés pour des responsabilités familiales ou une implication dans la communauté de même qu’un départ progressif à la retraite avec tâches et horaire adaptés.

« Nous sommes fiers de voir nos efforts récompensés cette année avec l’obtention du Sceau Concilivi. Comme bras droit des entreprises, nous espérons que cette reconnaissance motive nos organisations à emboîter le pas et ainsi, à demeurer à l’avant-garde des meilleures pratiques en matière de conciliation famille-travail au Québec », a ajouté Julie Éthier, directrice générale de DEL.