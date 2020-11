COVID-19 : Avez-vous visité le RONA du boulevard du Fort-Saint-Louis ?

La COVID-19 ne prend pas de repos. La Ville de Boucherville vient de franchir les 500 cas depuis le début de la pandémie et les foyers de propagation sont nombreux. À cet effet, la direction du quincailler RONA Boucherville, située sur le boulevard du Fort-Saint-Louis avise officiellement ses clients qu’un employé du magasin a récemment été testé positif. Voici le message adressé par la direction aux clients :



« Nous avons été informés le 4 novembre qu’une personne travaillant au magasin RONA Boucherville (Fort Saint-Louis), situé 280, boulevard du Fort-Saint-Louis, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Cette personne a travaillé pour la dernière fois le 2 novembre.

Nous prenons la situation très au sérieux. Pour veiller à la santé et à la sécurité de nos associés et de nos clients, nous avons procédé à un nettoyage et à une désinfection en profondeur des lieux le 4 novembre après avoir fermé le magasin, des mesures qui se sont ajoutées à celles de nettoyage et de désinfection accrues déjà en place. Tous les associés qui ont été en contact étroit avec la personne infectée ont été placés en quarantaine préventive rémunérés chez eux. Nous avons aussi dûment informé les autorités locales de la santé publique de la situation et discuté des mesures prises au magasin avec elles avant de rouvrir le magasin le 5 novembre.

Si vous avez visité notre magasin entre le 22 octobre et le 2 novembre inclusivement, nous vous encourageons à demeurer à l’affût de tout symptôme jusqu’au 16 novembre inclusivement (si vous avez visité le magasin le 2 novembre) et à appeler au besoin la ligne dédiée du gouvernement du Québec en composant le 1-877-644-4545 »