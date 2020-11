Quatorze nouvelles places autorisées dans la région pour les médecins de famille

Les cliniques médicales devront mener une « opération de Grande séduction »



Le nouveau Plan régional d’effectifs médicaux (PREM) autorise cette année le recrutement de quatorze nouveaux médecins dans le territoire du Réseau local de santé (RLS) Pierre-Boucher dont fait partie Boucherville. Il s’agit de trois de plus qu’en 2020.

Sur l’ensemble du territoire du CISSS de la Montérégie-Est, 36 places seront autorisées en 2021, soit neuf de plus que l’an dernier, ce qui représente un gain de 33 %.

« Je suis heureuse de constater que nos efforts de sensibilisation auprès de madame McCann et monsieur Dubé ont porté fruit. Les besoins sont criants partout au Québec et répartir le nombre limité de nouveaux médecins à travers la province n’est pas une mince tâche. Plus de places autorisées dans notre région, ça signifie plus de chances pour nos cliniques d’attirer des candidats. Je leur souhaite bon succès dans leurs efforts de recrutement! », a déclaré Nathalie Roy.

Opération séduction

Des 14 places autorisées sur le territoire du RLS Pierre-Boucher, deux médecins sont déjà en pratique dans une autre région et viendront s’ancrer ici, alors que les douze autres sont de nouveaux diplômés en médecine qui débuteront leur pratique en 2021.

À quel endroit choisiront-ils de travailler? C’est la question que tous se posent alors que les cliniques médicales établies dans le territoire (comprenant Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Amable, Varennes, Verchères, Contrecoeur et l’arrondissement du Vieux-Longueuil) devront mener une grande « opération de séduction » pour attirer ces nouveaux docteurs.

Le gouvernement ne peut en effet diriger un candidat vers une clinique en particulier. Les médecins étant des travailleurs autonomes, les candidats sélectionnés sont libres de choisir dans quel établissement du territoire ils souhaitent établir leur pratique.

Ainsi, pour attirer des candidats, les cliniques doivent faire connaitre leur milieu auprès des nouveaux médecins. Pour ce faire, des activités de recrutement sont organisées chaque année.

436 nouveaux docteurs

Au Québec, 436 nouveaux médecins amorceront leur pratique en 2021 dans le cadre du régime d’assurance maladie. Rappelons que le Plan régional d’effectifs médicaux (PREM) en médecine de famille a pour objectif de répartir géographiquement et équitablement les effectifs médicaux à l’échelle de toutes les régions du Québec.

Répartition du Plan régional d’effectifs médicaux (PREM) du CISSS de la Montérégie-Est