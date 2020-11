Programme triennal d’immobilisations de l’agglomération de Longueuil : Des dépenses de 133 millions $ dont seulement 2,8 M$ à Boucherville

Le programme triennal d’immobilisations récemment adopté par le conseil d’agglomération de Longueuil prévoit des dépenses, au cours des années 2021, 2022 et 2023, de l’ordre de 133 millions $. Les besoins et responsabilités diffèrent dans les cinq villes de l’agglomération, mais Boucherville ne recevra certainement pas la part du lion, car seulement cinq chantiers, sous la responsabilité de l’agglomération, y sont prévus au cours des trois prochaines années. Et le total des sommes qui y seront consacrées est de 2,8 millions de dollars seulement.

Le réservoir De Montbrun (coin autoroute 132) sera l’équipement d’agglomération qui nécessite les réparations et mises à niveau les plus importantes. En 2021, on prévoit des investissements de 300 000 $ alors qu’en 2022, 1,2 million $ y seront injectés.

Le réservoir de Normandie sera le second chantier en importance. En 2020, 500 000 $ y seront consacrés ainsi que 800 000 $ en 2023.

Le centre de formation des policiers recevra 27 000 $ pour divers travaux mineurs.

Enfin, deux montants de 5000 $ sont prévus pour de légers travaux dans les bâtiments situés au 240, rue de Montbrun et au 240, rue de Normandie.

La majorité des chantiers prévus dans le PTI de l’agglomération sont situés sur le territoire de la Ville de Longueuil. Les responsabilités en matière d’eau potable, de sécurité et de sécurité incendie sont au cœur des principales dépenses.

On en compte cinq seulement à Brossard et aucun du côté de Saint-Bruno-de-Montarville. Lors de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération qui s’est tenu dernièrement, le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray a d’ailleurs voté contre l’adoption du programme d’immobilisation, y répétant encore une fois qu’il y a une iniquité flagrante entre les quotes-parts des cinq villes qui composent l’agglomération de Longueuil.