Appel à la générosité pour les Paniers de Noël de Suzie

Il fallait s’y attendre, la demande de paniers de Noël est plus élevée qu’à l’habitude dans le contexte de la pandémie. Les responsables des Paniers de Noël de Suzie, une initiative de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, le constatent à l’aube de la 14e édition de cette vaste opération d’entraide. « L’an passé, nous avons aidé 500 familles; cette année, nous visons à répondre à 525 familles avec l’argent que nous espérons amasser mais le nombre de demandes dépasse déjà ce chiffre. Nous faisons donc tous les efforts nécessaires pour solliciter la population à être généreuse pour cette cause », soutient Suzie Roy, directrice générale de la Fondation.

L’année dernière, l’organisation des Paniers de Noël de Suzie a récolté un montant record de 415 000 $ afin de venir en aide à des familles en situation financière précaire de la Montérégie, de Montréal, du Centre-du-Québec et de l’Estrie qui ont ainsi reçu une épicerie complète pour la période des Fêtes. Les paniers ont également compris des cadeaux de Noël pour les enfants de ces familles.

Les parents indiquent leurs choix de denrées sur une liste d’épicerie et mentionnent les souhaits de cadeaux de Noël de leur progéniture. Compte tenu de la situation sanitaire, afin d’éviter les contacts et pour respecter les mesures de distanciation, l’achat des cadeaux de Noël se fera différemment. Habituellement, les gens achetaient, emballaient et livraient eux-mêmes les présents qu’ils souhaitaient offrir mais cette fois-ci, l’équipe de la Fondation les invite à participer autrement en effectuant un don de 50 $ par cadeau qu’ils désirent remettre.

Pour faire un don à cette fin, il suffit de se rendre sur le site de la Fondation et de remplir le formulaire qui s’y trouve. L’organisme prévoit remettre entre 2500 et 3000 cadeaux à autant d’enfants résidant non seulement en Montérégie mais aussi hors territoire comme à Drummondville, Granby, Laval, Montréal et Repentigny.

Grâce à la grande générosité de la population et de près de 2 000 bénévoles, cette vaste mobilisation de la communauté connaît des résultats extraordinaires année après année depuis ses débuts.