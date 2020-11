Une entreprise de Boucherville au palmarès du magazine « Canadian Business »

Plusieurs entreprises de la Rive-Sud font bonne figure dans le plus récent palmarès Growth list du prestigieux magazine Canadian Business.



Les entreprises Spray-Net (Boucherville), BBQ Québec (Longueuil), UP Equip (Verchères), Alliance zone (Longueuil), Électrimat (Brossard) et MTL technologies (Chambly) font partie des sociétés canadiennes qui ont connu la plus importante croissance économique au cours de la dernière année.

De son côté, la société Urbiwed de Brossard se hisse au 38e rang des startups les plus performantes au Canada.

L’entreprise de Boucherville se spécialise dans la peinture extérieure. Située sur la rue De Coulomb, Spray-Net transforme l’extérieur des maisons avec un revêtement pulvérisé qui redonne une seconde jeunesse et modernise les habitations.

Sa progression dans le marché et la multiplication de ses franchises sont soulignées par le prestigieux magazine qui classe l’entreprise au 96e rang au Canada.



Fondé en 1928, Canadian Business est la plus ancienne publication consacrée au domaine des affaires au pays. Son classement Growth list souligne chaque année le leadership et l’innovation des entreprises d’ici.