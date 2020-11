Séances d’information virtuelles sur les AEC les 17 et 18 novembre

Les pertes d’emploi occasionnées par la pandémie ont entraîné des remises en question sur le plan professionnel chez bon nombre de nouveaux chômeurs. Une nouvelle avenue? Un changement de direction? Pourquoi pas! Pour certains, la période actuelle est propice à effectuer un retour aux études en vue d’une réorientation de carrière. Jamais trop tard pour le faire.

À ce sujet, le Cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique tiendront des séances d’information virtuelles sur les Attestations d’études collégiales (AEC) les 17 et 18 novembre prochains. La première soirée, à 19 h, portera sur les AEC suivantes : Assurance de dommages, Courtage immobilier résidentiel, Comptabilité et finance, Techniques d’éducation à l’enfance, Intégration à la profession infirmière du Québec, Actualisation professionnelle en soins infirmiers et Gestionnaire de réseaux Linux et Windows.

Le lendemain, également à 19 h, ce sera l’occasion de mieux connaître les formations en aérospatiale : Éléments d’avionique, Maintenance d’aéronefs, Contrôle de la qualité en aéronautique. Des professeurs et des conseillers pédagogiques de la Formation continue du Cégep et de l’ÉNA animeront ces séances d’information et répondront aux questions des participants. Pour s’inscrire, il suffit de consulter l’adresse suivante : www.cegepmontpetit.ca/aec.

« Le contexte actuel s’avère une période favorable pour les travailleurs qui souhaitent se former ou se requalifier, mentionne le directeur général du Cégep, Sylvain Lambert. C’est une occasion unique à saisir pour toute personne à la recherche d’un nouveau défi professionnel. »