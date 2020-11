Près de 200 éclosions observées en Montérégie

Le 5 novembre dernier, la directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie Loslier, a fait le point dans la région. Elle a notamment mentionné que la situation est « relativement stable et on observe un plateau depuis la mi-octobre, mais on est à la limite du rouge », prévient-elle en ajoutant qu’il y aurait près de 200 éclosion à cette date sur le territoire.

Ces quelques 200 éclosions se retrouveraient dans une proportion d’environ 40 % en milieu de travail et dans un pourcentage similaire dans les établissements scolaires. Il y aurait environ 15 % de ces éclosions dans les milieux de vie pour aînés.

« En ce qui concerne les éclosions de 20 cas ou plus, il y en aurait une trentaine en Montérégie à ce moment-ci et 60 % d’entre elles se trouvent dans les milieux de vie pour les aînés, c’est-à-dire des milieux fermés, où la transmission est parfois très rapide et la clientèle, comme vous le savez, est très vulnérable. »

La Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) a recensé 959 nouveaux cas dans la région pour la période du 26 octobre au 1er novembre, dont 28 dans la MRC de Marguerite-D’Youville et 265 dans toute l’agglomération de Longueuil.

À Sainte-Julie, on compte 255 cas depuis le début de la pandémie, 162 à Varennes, 122 à Saint-Amable, 47 à Contrecœur et 39 à Verchères, alors qu’il y aurait eu deux cas à Calixa-Lavallée depuis mars dernier. Toutefois, il est important de préciser qu’il y aurait seulement 34 cas actifs actuellement dans la MRC et près de 600 malades rétablis.

La stabilisation se poursuit

Le 30 octobre dernier, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a rendu disponible la plus récente mise à jour des deux rapports qu’il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau.

Il ressort du rapport sur les risques d’hospitalisation que le nombre de nouveaux cas est en légère baisse par rapport à la semaine précédente à l’échelle de la province (6 564 versus 6 918). Cette diminution est observée pour tous les groupes d’âge, alors que le nombre d’hospitalisations anticipées (319) est en légère baisse par rapport à celui de la semaine passée et est comparable à la moyenne des quatre dernières semaines.

Quant au rapport de projections sur les besoins hospitaliers, la tendance observée vers une stabilisation des nouvelles hospitalisations se poursuit. On ajoute que si le taux de transmission reste constant, le nombre de patients hospitalisés pourrait rester stable, voire même diminuer.

Sur la base des données colligées jusqu’au 25 octobre, les projections ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 au cours des quatre prochaines semaines. Cette tendance est particulièrement observée pour Montréal et ses régions proches.

Cependant l’INESSS tient à souligner certaines limites en lien avec ces projections, c’est-à-dire qu’au-delà de la disponibilité des lits, d’autres facteurs influencent également la capacité hospitalière, notamment la disponibilité du personnel et du matériel.