La population de Contrecœur invitée à participer à l’élaboration d’une première Politique culturelle

La Ville de Contrecœur élabore actuellement sa toute première Politique culturelle qui vise à stimuler et orienter le développement d’activités et d’infrastructures culturelles sur son territoire. Pour l’aider dans sa démarche, elle invite la population à participer à un sondage en ligne qui aura lieu jusqu’au 17 novembre.

Le sondage est disponible sur la plateforme Survey Monkey à partir du lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/contrecoeur-culture. Il vise à recueillir la perception de la population par rapport à l’offre culturelle sur le territoire de Contrecœur, leur niveau de pratiques et leurs intérêts en matière de culture.

« Nous comptons sur la population afin de connaître leur opinion sur nos activités et nos infrastructures culturelles. La participation citoyenne est importante dans cette démarche. Nous sommes convaincus que nous arriverons à élaborer la toute première Politique culturelle de Contrecœur avec l’aide de nos citoyens et citoyennes. Cette mobilisation autour d’un projet commun nous permettra d’enrichir notre communauté au cours des prochaines années », a mentionné la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Pour tous les détails sur cette démarche, consultez notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.