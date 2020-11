Changements dans les bureaux de Services Québec en Montérégie

Tous les centres locaux d’emploi de la Montérégie sont désormais des bureaux de Services Québec. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a pris cette décision dans le but de simplifier l’accès des citoyens et des entreprises de la région aux services gouvernementaux. En favorisant cette conversion, Québec cherche à favoriser la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d’organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Services Québec se veut donc la porte d’entrée aux services gouvernementaux afin de faciliter l’accès à une gamme élargie de services pour l’ensemble de la population.

Dans ces bureaux, les préposés accompagnent et guident les citoyens dans l’utilisation des services en ligne du gouvernement et vers les divers programmes offerts. Précisons qu’en raison de la pandémie, certains services ne sont temporairement plus offerts, tandis que d’autres ont été regroupés dans des points de service. En ce sens, le bureau situé à Boucherville est actuellement fermé pour une période indéterminée. Par conséquent, les résidents et les entreprises de la municipalité sont invités à se rendre au bureau de Longueuil, situé au centre commercial Place Desormeaux.