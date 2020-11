Semaine nationale des personnes proches aidantes 2020 : aimer sans s’épargner

Du 1er au 7 novembre dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le Regroupement des aidants naturels du Québec lance sa campagne numérique: Aimer sans s’épargner. Les personnes proches aidants assument un travail invisible essentiel auprès de la population la plus vulnérable du Québec. Grâce è leur dévouement, à leur amour, c’est toute la société québécoise qui y gagne.



« Les personnes proches aidantes sont généreuses dans leur soutien, elles multiplient les tâches pour soutenir la ou les personnes qu’elles aiment, passant d’un rôle d’infirmière, de préposé aux bénéficiaires, de psychologue, de chauffeur ou de cuisinière, de travailleuse sociale… Se faisant, elles ne s’épargnent pas et s’épuisent physiquement et psychologiquement. La pandémie a augmenté leur implication tant dans les établissements de type CHSLD qu’à domicile et les répercussions sur fatigue physique et émotionnelle est importante. » explique Johanne Audet, présidente du RANQ.



« Nous avons ancré cette campagne autour du travail, puisque la proche aidance est un travail invisible, qui s’effectue souvent en plus du travail officiel. Mais à la fin du mois, le portefeuille des personnes proches aidantes est lui aussi diminué. Incapables d’épargner dans ses conditions, les personnes proches aidantes s’appauvrissent sur le long terme, et perdent en plus des droits à la retraite. » ajoute Mélanie Perroux, directrice générale.



Certes la nouvelle loi visant à reconnaitre et soutenir les personnes proches aidantes reconnait la précarité financière des personnes proches aidantes. Mais ce besoin, surtout pour les personnes qui assument ce rôle depuis de nombreuses années, est criant, et doit être adressé rapidement. C’est pour sensibiliser la population et les pouvoirs publics à ces besoins que le RANQ diffusera chaque journée de cette semaine une infographie reprenant les principales statistiques sur l’appauvrissement et la fatigue des personnes proches aidantes: visuels de la campagne



Des activités diverses dans tout le Québec:



Pour soutenir les personnes proches aidantes, il existe de nombreux organismes qui offrent quotidiennement des services de soutien psychosocial, de répit, de l’information, de la formation, etc. Tout au long de cette semaine, les 104 membres du RANQ ont prévu des activités spécifiques en vue d’offrir des activités de ressourcement pour les personnes proches aidantes tout en respectant les directives de la santé publiques de leur zone. Pour connaitre nos membres : https://ranq.qc.ca/obtenir-aide/



Le RANQ organise quant à lui un webinaire spécifique sur la conciliation proche aidance travail, le 3 novembre de 17 à 18h. En effet, 57% des personnes proches aidantes sont en emploi. Si le fait de travailler peut être positif pour les personnes proches aidantes, leur apportant du répit de leur rôle, brisant leur isolement, il demeure que les mesures de conciliation proche aidance travail sont à la fois peu connues et ne couvrent qu’une petite partie des besoins. Ce webinaire sera l’occasion d’en savoir plus en tant qu’employé-e, de découvrir les prestations de soutien, dont celles liés à la COVID19, mais aussi de connaitre quels sont les autres mesures pouvant être développées au sein de son entreprise et en quoi ces mesures sont bénéfiques pour ses collègues et son entreprise. Pour s’inscrire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ztp5h8m-QEiu4SuMXuTiow