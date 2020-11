Le CISSS participe au développement d’un nouveau masque N99

Après avoir contribué au développement de ce nouveau produit, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annoncé l’achat de 15 000 masques N99 réutilisables de la compagnie québécoise Dorma Filtration. Ce nouveau masque, qui filtre plus de 99% des particules dans l’air, peut être réutilisé au moins une trentaine de fois avant d’être recyclé. Dès avril 2020, le CISSS de la Montérégie-Est a collaboré avec Dorma Filtration dans l’élaboration de ce nouveau produit qui contribuera à répondre aux besoins de protection des travailleurs de la santé et bien plus. Le projet, coordonné par Sarah Bourque, adjointe à la direction des services logistiques, a fait en sorte que l’établissement a participé aux essais d’ajustement respiratoire en plus de mettre à profit l’unité de retraitement de dispositifs médicaux pour effectuer certains tests de nettoyage et désinfection des masques.