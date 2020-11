La Soirée huîtres et chefs à domicile couronnée de succès!

Après avoir pris tous les moyens requis pour maintenir la Soirée huîtres et chefs, malgré la pandémie, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher se réjouit du succès de cet événement qui s’est déroulé le 28 octobre dernier. Bilan : près de 200 boîtes repas livrées au domicile des participants et tenue d’un encan en ligne comprenant une cinquantaine de lots offerts par de généreux donateurs. Résultat, cette activité bénéfice aura permis d’amasser des recettes de 76 594 $.

« Transformer une soirée traditionnelle en événement virtuel dans un si court laps de temps est tout un exploit réalisé par les gens de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. Je remercie les membres du comité et les participants pour avoir fait de cette activité une grande réussite », a mentionné Me Renaud Lanthier, président du comité organisateur, au lendemain de la Soirée huîtres et chefs.

Deux chefs, Anthony Lussier du Bistro V à Varennes et Jean-Sébastien Giguère du Coureur des Bois à Beloeil, ont mis la main à la pâte pour élaborer un repas gastronomique comprenant six services. Des bénévoles ont participé à la distribution des boîtes repas en respectant un protocole sanitaire très sévère afin que tout se déroule sans anicroche. La Fondation tient à les remercier au même titre que les partenaires, les donateurs et les convives.

Le montant recueilli servira à un projet d’importance au bénéfice des aînés de la région. L’Hôpital Pierre-Boucher accueille cette année une équipe de cinq gériatres à temps plein qui, en collaboration avec d’autres spécialistes, seront en mesure de proposer des services jusque-là offerts uniquement dans des institutions spécialisées de Montréal : prévention, suivis et services ambulatoires, évaluation gériatrique, mise en service de cliniques spécialisées en troubles cognitifs, en prévention des chutes ainsi que d’autres programmes qui feront la différence dans la vie de nos aînés.