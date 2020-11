Classement annuel de l’Institut Fraser : une note de 7/10 pour l’école secondaire De Mortagne

L’école De Mortagne n’a cessé de s’améliorer au cours des cinq dernières années. Selon le classement annuel des écoles secondaires du Québec de l’Institut Fraser, sa cote globale sur 10 est passée de 6 en 2015 à 7 en 2019. Du 152e rang occupé en 2015, l’école se positionne en 2019 au 122e rang sur un total de 473 écoles.

Le Bulletin des écoles secondaires du Québec 2020 publié le 24 octobre dernier classe 473 écoles publiques, indépendantes, francophones et anglophones principalement selon les résultats des tests provinciaux en français, en anglais, en sciences et en mathématiques. Plus la cote globale sur 10 d’une école est élevée, et plus elle s’approche du premier rang.

Selon ce Bulletin, les élèves de l’école De Mortagne obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne de ceux de toutes les écoles du Québec dans les matières analysées. Ainsi, les résultats obtenus par les élèves de De Mortagne aux examens du ministère de l’Éduction sont:

Langue d’enseignement : 74.9 % (moyenne de toutes les écoles 71.2 %).

Langue seconde : 84.4 % (79 %)

Science et technologie : 73.5 % (72.3 %)

Mathématiques : 75 % (74.6 %)

Taux d’échec : 12.5 % (15 %)

Dans la région, l’École d’éducation internationale, à McMasterville, arrive au premier rang avec une note parfaite de 10. L’école Saint-Jean-Baptiste, à Longueuil, est de son côté parmi les dix institutions d’enseignement du Québec qui se sont le plus améliorées au cours des cinq dernières années. Sa cote est passée de 2,6 à 4.

Aussi et à titre comparatif, l’école du Grand-Coteau, à Sainte-Julie, obtient une cote de 5.1 et se classe au 337e rang sur 473. L’école Le Carrefour, à Varennes, a une cote de 4.5, et se positionne au 391e rang. L’école du Mont-Bruno récolte une cote de 5, et se classe en 350e position. L’école Gérard-Filion, à Longueuil, a une cote de 3,2 et arrive au 446e rang. Jacques-Rousseau a une note de 5.4, et se positionne au 294e rang.



Écoles privées

Du côté des écoles privées dont plusieurs jeunes Bouchervillois fréquentent, voici le classement.

Collège Durocher/Saint-Lambert : cote 9.2. Rang 20/473

Collège Notre-Dame-de-Lourdes : cote 8.2. Rang 56

Collège Charles-Lemoyne : 8.2. Rang 60

Collège Français : cote 7.8. Rang 79

Collège Sainte-Trinité : 7.4. Rang 102



Le Bulletin offre aux parents les informations qu’ils ne peuvent obtenir aisément ailleurs sur les résultats de l’école de leur enfant et les compare à d’autres écoles du Québec.