948 plaintes pour de mauvais services en santé en Montérégie Est

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS Montérégie-Est a reçu 948 plaintes, incluant celles d’ordre médical, au cours des douze derniers mois.



En excluant les plaintes d’ordre médical, 853 plaintes ont été traitées par la commissaire, ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport à l’année dernière. De ce nombre, 51,7 % concernent les centres hospitaliers, 27 % les CLSC, 12,3 % les installations dédiées aux jeunes en difficulté, 5,8 % les CHSLD et 3 % les ressources intermédiaires.



Le premier motif des 853 plaintes est lié aux soins et services dispensés (30,6 %), tandis que la maltraitance ne représente que 0,3 % des doléances des citoyens du secteur Est de la Montérégie. L’accessibilité, l’aspect financier (frais de chambre et de transport ambulancier) et les relations interpersonnelles comptent pour 52 % des motifs de plaintes.

Il faut noter que les plaintes portées ne demeurent pas lettre morte, car 686 mesures correctives en ont découlé.



Par ailleurs, les plaintes médicales, c’est-à-dire reliées à la conduite, au comportement ou à la compétence d’un médecin, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un résident s’élèvent quant à elles à 95, ce qui représente une diminution de 17,4 % par rapport à l’année dernière.

Les soins et services dispensés (64,8 %) constituent le motif principal de plainte.

Élément notable, dans 36 % des cas, ce sont les proches et non les patients eux-mêmes qui demandent notre intervention.



« L’année 2019-2020 aura été une année marquée par le développement, les investissements, la poursuite de l’amélioration de l’accessibilité aux services et la continuité de la croissance et du maintien d’une saine gestion financière », a précisé la présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est, Louise Potvin, lors de la présentation du bilan de la dernière année de son organisme.