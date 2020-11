Nouvel outil destiné aux entreprises pour améliorer leur gestion des ressources humaines

Afin de soutenir les entrepreneurs aux prises avec des enjeux de main-d’œuvre, la MRC de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec le Service aux entreprises du Centre de services scolaire des Patriotes et le Service aux entreprises du Cégep de Sorel-Tracy, offre gratuitement une démarche de diagnostic des ressources humaines!



Lors d’une rencontre virtuelle d’environ une heure avec une experte, les entreprises participantes bénéficieront d’une analyse de leurs besoins en ressources humaines. L’exercice inclura, entre autres, des constats et conseils pour améliorer leur gestion dans ce domaine. De plus, elles recevront gratuitement, en fonction de leurs besoins, des outils qui leur permettront de mettre rapidement en application les recommandations. Des suggestions de formations seront également formulées pour parfaire leurs pratiques en la matière.



Avec le nombre grandissant de postes à combler présentement sur le territoire de la MRC, celle-ci a jugé pertinent et nécessaire de mettre en place un portail d’emplois locaux afin de donner l’occasion, aux organisations désirant obtenir de l’aide pour recruter de la main-d’œuvre, de diffuser gratuitement leurs offres d’emploi. Le site est accessible à l’adresse : www.emploimargueritedyouville.ca.



Cette offre de diagnostic est une des actions du projet en main-d’œuvre qui permet aux entreprises de la MRC de Marguerite-D’Youville d’obtenir de l’accompagnement, de la formation et de l’aide au niveau du recrutement de personnel, et ce, grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville et de la Caisse Desjardins des Patriotes via le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins.



Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la MRC de Marguerite-D’Youville au 450-583-3303 ou par courriel à l’adresse emploi@margueritedyouville.ca