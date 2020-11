Détresse grandissante liée à la deuxième vague de la COVID-19: le CABB a un urgent besoin de bénévoles

Depuis le début de la deuxième vague de la COVID-19, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) observe un plus grand nombre de personnes manifestant des réactions d’anxiété, de stress et de déprime. Pour répondre à la demande grandissante en services psychosociaux, l’organisme a un besoin urgent de nouveaux bénévoles.

« La détresse est palpable », illustre la conseillère aux communications et aux relations publiques, Mireille Lallier, lors d’une entrevue téléphonique. « Et avec le mois de novembre et l’hiver qui est à nos portes, cette situation risque d’être encore plus difficile pour les personnes qui sont déjà fragilisées », craint-elle.

Plusieurs bénévoles qui avaient été recrutés le printemps dernier sont retournés au travail. Ils doivent non seulement être remplacés, mais ils doivent aussi être plus nombreux, car les demandes pour les services d’appels de bienveillance et les rencontres amicales sont en hausse.

Un bénévolat très gratifiant

Le CABB recherche des bénévoles pour ses services de rencontres amicales et les appels de bienveillance qui se font à distance, par téléphone. « C’est un bénévolat qui requiert un plus grand investissement, qui doit être fait sur une base régulière et à long terme afin de développer un lien de confiance. C’est un bénévolat très gratifiant », note Mme Lallier. Elle mentionne de plus que les jumelages sont établis de manière personnalisée afin de répondre aux besoins du bénévole et de l’aidé.

Une belle complicité entre aidant et aidé

« Depuis maintenant quatre ans, j’ai un rendez-vous quotidien avec un aîné qui venait de vivre la maladie et le décès de son épouse. Déstabilisé, il ressentait un grand besoin de parler et de se confier à une oreille attentive neutre. Au fil du temps, notre complicité a évolué. Avec lui, je ne me sens pas comme une bénévole, mais plutôt comme une amie. Nous marchons, nous allons à vélo, nous faisons des visites culturelles ou, tout simplement, je l’appelle. Il est très allumé. Une belle chimie amicale nous unit. Nous rions beaucoup et nous avons plein d’intérêts en commun », témoigne Lucie Sauvé, bénévole attitrée aux rencontres amicales.

Pour Nicole St-Vincent, bénévole aux appels de bienveillance, « en cette période de pandémie, les services aux aînés se font rares. Une belle façon que j’ai d’être utile, c’est de faire des appels de bienveillance. Au début, c’était pour briser leur isolement et, avec le temps, c’est devenu des échanges qui sont bénéfiques autant pour eux que pour moi. Je suis valorisée et j’apprends de leurs expériences. C’est une expérience enrichissante », reconnaît-elle.



Un bénévolat technique

Le CABB a également besoin rapidement de bénévoles techniciens et/ou experts pour offrir du soutien technique afin d’aider les bénéficiaires et les employés pour accéder à Zoom et utiliser une tablette électronique leur permettant de participer aux activités.

Les citoyens qui souhaitent offrir leurs services peuvent communiquer avec Sylvie Cayer au 450 655-9081, poste 223 ou à info@cabboucherville.ca.