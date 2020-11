Des aînés particulièrement secoués par la pandémie : les demandes pour le service d’appels d’amitié sont en forte hausse

Plus de trente personnes sont présentement inscrites sur la liste d’attente du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) pour bénéficier d’un service de bénévolat téléphonique. Elles espèrent recevoir chaque semaine, ou presque, un petit coup de fil

pour jaser un peu et briser l’ennui.

« Les aînés principalement, mais aussi plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé, démontrent davantage des signes d’inquiétude en lien avec le virus. Ils ont besoin d’un réseau », indique la conseillère aux communications et aux relations publiques, Mireille Lallier.

Plus que jamais, des ainés qui se sentent isolés requièrent des services d’appels de bienveillance et de rencontres amicales qui se font maintenant par téléphone. C’est rassurant pour eux de savoir qu’ils recevront un appel qui, trop souvent, peut être le seul de la semaine.

Des appels qui font du bien

Luce, par exemple, remarque tous les jours des changements chez elle depuis qu’elle bénéficie des rencontres amicales. Claudette, quant à elle, a trouvé une vraie amie en la bénévole. « Le temps passe tellement vite quand on jase ensemble. On rit, et c’est agréable », confie-t-elle.

« On a eu un coup de foudre d’amitié, s’exclame Nicole, bénéficiaire des rencontres amicales. C’est extraordinaire, on partage et on rit. »

Mentionnons que 26,9 % des Bouchervillois âgés de 75 ans et plus vivent seuls. 2 456 personnes bénéficient des services du CABB.



La situation actuelle

Appels de bienveillance

• 128 bénéficiaires inscrits au 26 octobre 2020

• 97 bénéficiaires jumelés (déficit de 31 bénéficiaires)

• 13 bénévoles actifs

• Objectif : recruter au moins 4 à 5 bénévoles de plus

Rencontres amicales

• 41 bénéficiaires inscrits au 26 octobre 2020

• 29 jumelages actifs

• 12 bénéficiaires en attente de jumelage

• 29 bénévoles jumelés

• Objectif : recruter au moins 6 à 8 bénévoles