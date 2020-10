Issu d’un mouvement-citoyen d’insatisfaction ; un résident Du Boisé démarre « Déneigement du Boisé »

Non seulement les résidents du secteur Du Boisé de Boucherville sont mécontents du déneigement, mais la grogne a fait en sorte que l’un d’eux a décidé de pallier la situation en mettant la charrue devant ses camions.

Il vient en effet de démarrer la compagnie « Déneigement du Boisé de Boucherville », un nouveau service de déneigement exclusivement dédié aux résidents du secteur Du Boisé.

Les gens de ce quartier ont été nombreux à s’exprimer sur les réseaux sociaux pour dénoncer le peu de choix de déneigeurs, et surtout les augmentations substantielles des prix exigés pour l’hiver 2021. Les plaignants ont alors créé une page Facebook ‒ Le Boisé de Boucherville. En quelques jours, environ 250 personnes s’y sont inscrites, dont 150 qui disaient vouloir avoir au moins un second choix de déneigeur ou, à tout le moins, une seconde soumission.

L’idée a fait son chemin rapidement aussi et Michel Bellerose, un retraité, qui habite Le Boisé, a décidé de fonder la nouvelle entreprise de déneigement qui desservira exclusivement ce secteur. Avec sa nouvelle flotte de trois camions, il compte déjà sur 172 clients, des résidents du secteur qui, cet hiver, verront leur voisin prendre en charge leur déneigement. Comme le soulignait un résident du secteur, Patrick Lauzon, toute cette polémique aura tout de même permis à de nombreux citoyens Du Boisé, qui ne s’étaient jamais adressé la parole, de tisser des liens, au moins pour le prochain hiver.