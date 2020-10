Chasser le cerf de Virginie à Boucherville ou Longueuil…

À la surprise de plusieurs marcheurs qui ont vu apparaitre de nouvelles affiches aux entrées du Boisé du Tremblay, la chasse aux cerfs de Virginie est bel et bien permise, et encadrée par la Ville depuis près de 20 ans dans certains secteurs du parc-nature, dont un secteur à l’est, que ce soit du côté de Longueuil ou de Boucherville. La carte des zones de chasse de l’agglomération de Longueuil précise que la zone de chasse dans le Boisé tant à Boucherville qu’à Longueuil est la zone B-2. On peut y pratiquer la chasse, mais il faut être à plus de 200 mètres de la rue ou d’un édifice. De plus la période de chasse permise est de 30 minutes avant le lever du soleil et se termine à 9 heures.

Du côté de Boucherville, la chasse au cerf est aussi permise (zone B-1) dans le secteur du rang D’Anjou et Lustucru et dans toute la partie est de ce secteur, aux limites de Sainte-Julie et de Varennes.

Du côté de Longueuil, quelques utilisateurs se sont récemment dits étonnés par l’apparition des nouvelles affiches qui ont été installées du côté du boulevard Vauquelin, confirmant la légalité de chasser le cerf de Virginie dans ce secteur. Certains s’inquiètent de la cohabitation chasseur-marcheur, bien qu’aucun incident n’ait été rapporté.

En août, Longueuil a adapté son Règlement sur l’utilisation d’armes et de matières explosives afin de modifier et préciser les parties du boisé Du Tremblay où l’utilisation d’armes est permise. La zone de chasse autorisée se situe entre autres dans la zone agricole de l’arrondissement de Saint-Hubert. Une zone tampon est prévue afin de tenir compte du sentier que peuvent emprunter les piétons.

Bien que la chasse soit réglementée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Ville en assure un certain encadrement par le biais de ce règlement.

Le Boisé du Tremblay est situé dans la zone «8 Nord » définie par le MFFP. La pratique de la chasse à l’arc et à l’arbalète est permise du 3 au 16 octobre. L’utilisation du fusil et de l’arme à chargement par la bouche s’ajoute entre le 17 et le 21 octobre.

À compter de la prochaine fin de semaine soit, du 7 au 22 novembre, la carabine, le fusil, l’arme à chargement par la bouche, l’arbalète et l’arc peuvent être employés par les chasseurs.

Pour une « récolte accrue » de cerfs, la pratique de la chasse vise notamment à réduire la surpopulation de cerfs de Virginie dans cet espace vert de 260 hectares. Un inventaire aérien en a recensé 73 dans le boisé Du Tremblay en 2017.



En début de saison, des employés de la Ville ont rencontré des chasseurs locaux au boisé Du Tremblay afin de les informer de la modification du règlement et «de se concerter dans l’objectif d’augmenter la pression de chasse, et ainsi obtenir une récolte accrue de cerfs. Il y aurait tout au plus une dizaine de chasseurs dans le secteur.

Enfin, des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil ont patrouillé le boisé lors de la première fin de semaine d’octobre, et devraient aussi surveiller le territoire au cours des deux prochaines fins de semaine.