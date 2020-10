Un nouveau portail pour les offres locales d’emploi dans la MRC

La MRC de Marguerite-D’Youville est heureuse de lancer un nouveau site Internet conçu spécifiquement pour aider les entreprises à pourvoir les nombreux postes disponibles dans la région. On y retrouve plus d’une centaine d’emplois offerts, répartis dans plusieurs secteurs d’activité et regroupés en quatre catégories distinctes : professionnels, spécialisés, production et services. Les personnes intéressées à relever de nouveaux défis peuvent acheminer leur CV directement aux entreprises par l’entremise du site. Il est également possible pour ces personnes de faire parvenir leur CV à la MRC qui s’occupera de faciliter leurs recherches auprès des employeurs de la région. Une infolettre diffusera sur une base régulière les nouvelles opportunités d’emploi sur le territoire. Les gens intéressés pourront s’y abonner gratuitement. Le site est accessible au www.emploimargueritedyouville.ca.



Des actions de communication sont prévues afin de faire connaître le portail. À cet effet, Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie indique : « Une campagne promotionnelle sera mise de l’avant au cours des prochaines semaines pour faire découvrir les offres d’emploi de qualité disponibles dans la région. La campagne visera à la fois les résidents de la MRC qui travaillent présentement à l’extérieur de la région et les gens de l’extérieur de la région qui recherchent un emploi sur le territoire. De plus, les entreprises auront accès à un service d’accompagnement en lien avec leurs enjeux de main-d’œuvre. »



« Plusieurs entreprises vivent actuellement, et ce, malgré la pandémie, une pénurie de main-d’œuvre puisque notre région est en pleine croissance. Cette réalité sera encore plus visible avec la relance économique qui aura lieu après la COVID alors que de nombreux projets majeurs sont présentement en développement sur notre territoire. Nos entreprises offriront de belles opportunités d’emploi dans différents secteurs, dont les secteurs manufacturier et de la construction où l’on constate une forte demande », mentionne Maud Allaire, présidente du comité consultatif en main-d’œuvre de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Contrecœur.



L’emploi a progressé au cours des derniers mois au Québec et le taux de chômage a reculé pour s’établir au mois de septembre à 7,4 %. La MRC estime que le taux de chômage sur son territoire, qui a toujours été sous la moyenne nationale, est inférieur à 7 %.



Cette initiative est réalisée dans le cadre du plan d’action sur les enjeux en main-d’œuvre et est rendue possible grâce au soutien financier du Mouvement Desjardins, avec son Fonds de 100 M$, et de la MRC de Marguerite-D’Youville.