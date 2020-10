Réfection du pont d’étagement du boulevard De Montarville, au-dessus de la route 132

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de bétonnage sur le pont d’étagement du boulevard De Montarville, à Boucherville, requerront la fermeture partielle de la route 132 en direction est pour une nuit et pour une partie de la journée, le lendemain.

Du jeudi 29 octobre à 21 h au vendredi 30 octobre à 15 h

• Fermeture de deux voies de circulation sur trois de la route 132 en direction est, à

la hauteur du pont d’étagement du boulevard De Montarville.

Le pont du boulevard De Montarville est un pont à responsabilité partagée. La Ville de

Boucherville s’est engagée financièrement dans ce projet à la hauteur de 610 000 $.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le

début de ces travaux pourrait être reporté.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à

s’informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la

sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.