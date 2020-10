Magnus honorée aux prix Leaders en mobilité durable 2020

La compagnie Magnus, située dans le parc industriel de Boucherville, fait partie des quatre récipiendaires des prix Leaders en mobilité durable 2020 remis par les Centres de gestion des déplacements (CGD) métropolitains le 22 octobre dernier. La lauréate locale s’est illustrée dans la catégorie Entreprise. Depuis 2007, les CGD métropolitains attribuent ces prix aux organisations qui se démarquent par leurs actions structurantes, engageantes et innovantes pour encourager les déplacements durables.

De son côté, Magnus place la mobilité durable au cœur de ses préoccupations, malgré une offre en transport réduite dans son secteur. Elle alloue à son personnel une partie du titre de transport collectif en plus d’encourager les déplacements à vélo, grâce à l’aménagement de supports à bicyclettes, de douches et de casiers. En outre, six bornes de recharge ont été installées pour le personnel ayant un véhicule électrique. Les déplacements professionnels sont également optimisés pour diminuer la consommation de gaz à effet de serre.

« Le visage de la mobilité durable a changé cette année. Le succès de cette édition des prix Leaders en mobilité durable démontre l’intérêt et la pertinence pour les organisations d’entreprendre une démarche en ce sens malgré les circonstances extraordinaires que nous vivons présentement. Les CGD métropolitains ont su s’adapter au contexte actuel et sont disponibles pour accompagner les employeurs dans la mise en place d’actions durables et sécuritaires », mentionne la directrice de l’organisme, Aline Berthe.

Les trois autres gagnants sont la Société du parc Jean-Drapeau (prix Interentreprises) L’OEUF architectes (prix coup de coeur du comité) et le CRE Montérégie (prix Coup de coeur du public).