ÊTES-VOUS UN BON VOISIN ?



Chronique spécial quiz

de médiation citoyenne

Novembre 2020





Vous avez choisi d’aménager dans un quartier réputé pour sa tranquillité et la proximité des services. Vous anticipez la joie de vous installer dans votre nouveau foyer. Mais que savez-vous de vos futurs voisins ? Et eux, comment appréhendent-ils votre arrivée ?



Pour les nouveaux habitants et ceux qui les accueillent, une attitude d’ouverture et de discrétion s’impose. Mais ce n’est pas toujours le cas.



En tant que médiateurs citoyens, nous sommes appelés à intervenir dans des conflits de voisinage qui ont souvent leur origine dans de petits irritants qui prennent des proportions plus importantes avec le temps.



Afin de favoriser la bonne entente de voisinage, nous avons préparé un quiz amusant en collaboration avec le site www.voisinssolidaires.ca. La question est posée : êtes-vous un bon voisin ?



1.- Accueillez-vous votre nouveau voisin en vous présentant à lui ?



Oui Non



2.- Connaissez-vous le métier pratiqué par votre voisin ?



Oui Non



3.- Lorsque votre voisin fait trop de bruit, attendez-vous la première occasion pour en discuter avec lui ?



Oui Non



4.- Tondez-vous votre pelouse entre 10 et 16 heures le samedi ?



Oui Non



5.- Une dame âgée aménage près de chez vous. Souhaitez-vous faire sa connaissance ?



Oui Non



6.- Vos enfants jouent sur le terrain du voisin. Les rappelez-vous à l’ordre ?



Oui Non



7.- Lorsque vous recevez plus de 10 invités à l’extérieur, avisez-vous vos voisins du jour et de l’heure de la réception ?



Oui Non



8.- Lorsque vous croisez le regard de votre voisin, lui dites-vous bonjour ?



Oui Non



9.- Vous arrive-t-il de demander un outil et un service à votre voisin ?



Oui Non



10.- Votre voisin vous offre son aide. Profitez-vous de l’occasion pour mieux le connaître ?



Oui Non



11.- Vous entreprenez des travaux qui feront du bruit dans le voisinage. Avisez-sous votre voisin à l’avance ?



Oui Non



12.- Un colis est livré chez votre voisin absent. Acceptez-vous de garder le colis chez vous en attendant qu’il revienne ?



Oui Non



13.- Si vous avez un chien, l’avez-vous dressé à rester sur votre terrain ?



Oui Non



14.- Les feuilles de votre érable tombent sur le terrain de votre voisin, lui offrez-vous de l’aider à les ramasser?



Oui Non



15.- Votre voisin part en voyage et vous demande de surveiller sa maison pendant son absence. Que répondez-vous ?



Oui Non



Ce que vos réponses disent sur vous



Entre 11 et 15 oui



Vous êtes un individu que tout le monde aimerait avoir comme voisin. Vous aimez créer des liens avec les autres, toujours prêt à rendre service, tout en acceptant vos différences.



Entre 8 et 10 oui



Vous êtes plutôt discret, respectueux et à votre affaire. Vous appréciez

le « chacun chez soi » tout en acceptant d’entretenir des échanges cordiaux avec vos voisins.



Moins de 7 oui



Il pourrait y avoir des irritants dans vos relations de voisinage, mais rien d’irréversible. Pourquoi ne pas entamer un dialogue avec votre voisin ? Pourquoi ne pas vous mettre à sa place en essayant de comprendre son point de vue ?



En conclusion, nous vous souhaitons un voisinage heureux. Mais s’il advenait que vous ayez un conflit avec un voisin, les médiateurs citoyens sont là pour vous écouter, vous accompagner et vous soutenir.



On peut nous rejoindre au 514-358-7249 pour les citoyens de Varennes, Verchères et Contrecoeur. Un retour d’appel est garanti dans les 48 heures.





Équijustice

Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne

www.equijustice.ca