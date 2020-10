Salon virtuel de l’étudiant jusqu’au 6 novembre

L’Explo-carrières du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) demeure un incontournable chaque automne pour que les élèves du secondaire aient un aperçu des voies d’avenir à leur disposition. Sans surprise, le contexte actuel de la pandémie force les organisateurs à modifier cette activité qui prend une autre tournure cette année. La formule a été revue et devient le Salon virtuel de l’étudiant, un événement qui se tient jusqu’au 6 novembre. Cette expérience virtuelle est disponible 24 heures par jour durant la durée du Salon.

En gros, les élèves ont accès à une liste des 75 exposants. Ces nombreux kiosques font découvrir aux jeunes une kyrielle d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires. Au programme, découvrir de nombreux métiers et récolter des conseils en orientation en plus d’obtenir réponse à plusieurs questions qui les préoccupent. Précisons que les exposants seront disponibles les 29 et 30 octobre, de 10h à 18h, pour clavarder avec les étudiants. Les élèves peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site. Par ailleurs, de nombreuses conférences en direct ou en différé sur diverses thématiques sont prévues.

Présence du CFPP

Le Centre de formation professionnelle des Patriotes (CFPP) participe à l’événement virtuel en présentant ses programmes de formation sur le territoire. Le kiosque du CFPP permet de découvrir 14 programmes issus de secteurs d’activités variés, soit administration, commerce et informatique, bâtiment et travaux publics, bois et matériaux connexes, métallurgie et santé. Des enseignants de cette maison d’enseignement seront disponibles pour clavarder afin d’offrir de l’information sur les différents secteurs d’activité.