Portes ouvertes virtuelles à l’École nationale d’aérotechnique le 4 novembre

Les futurs étudiants, jeunes et adultes, sont invités à s’inscrire pour participer aux portes ouvertes virtuelles de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) le mercredi 4 novembre 2020, de 18 h 30 à 20 h 30. En s’inscrivant au ena.ca/portesouvertes, les participants recevront par courriel le lien nécessaire pour accéder à l’événement le soir du 4 novembre.

En cette année exceptionnelle, cette incursion virtuelle dans le monde de l’aéronautique sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir les programmes techniques exclusifs dans les secteurs de la Maintenance d’aéronefs, de l’Avionique et du Génie aérospatial. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les étudiants intéressés par la mécanique, la conception, l’électronique ou la haute technologie!

L’ÉNA est la plus importante maison d’enseignement collégial en aérotechnique au monde et est l’une des rares écoles à bénéficier d’installations d’une envergure aussi impressionnante, soit 35 laboratoires, 6 hangars et 38 aéronefs dont 27 avions et 11 hélicoptères.

Discussions en direct

L’ÉNA met tout en œuvre pour que la formule entièrement numérique réponde aux interrogations des visiteurs. Sur la plateforme Teams, les participants auront l’opportunité de discuter en direct avec des professeurs et des étudiants. Des professionnels des admissions et des services aux étudiants seront présents pour répondre aux questions sur les préalables, le parcours Alternance travail-études, les activités sportives et culturelles ou les résidences, et un représentant de la Formation continue sera également présent pour donner de plus amples détails sur les formations aux adultes.

L’ÉNA et l’industrie aérospatiale offrent une place de choix aux filles. Les jeunes femmes intéressées qui souhaitent en savoir davantage sur la place des filles dans l’industrie aéronautique auront un canal de discussion réservé à cette question avec une professeure et une étudiante.

L’industrie aérospatiale

Le Québec est reconnu à l’international pour sa main-d’œuvre hautement spécialisée. C’est un joueur important dans l’industrie aérospatiale canadienne et internationale puisqu’il compte plus de 400 grandes entreprises et PME dans ce secteur d’activité. Montréal est le 3e plus important centre aérospatial au monde après Seattle et Toulouse. De nombreuses avenues attendent les finissants de l’ÉNA ! Leur formation rigoureuse dans le secteur de pointe qu’est l’industrie aérospatiale leur permettra d’acquérir des compétences de haut niveau reconnues dans plusieurs secteurs industriels ou manufacturiers.