La MRC de Marguerite-D’Youville investit 1,1 million de dollars pour soutenir les entreprises locales

Depuis le début de la pandémie, la MRC de Marguerite-D’Youville soutient les entreprises de son territoire notamment par l’entremise du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). Cette initiative gouvernementale permet des prêts pouvant atteindre 50 000 $ à un taux d’intérêt avantageux de 3 % avec une période de moratoire de 6 mois. Grâce à cette mesure, ce sont déjà 25 organisations locales qui ont été soutenues financièrement pour un montant global de 1,1 M$.

Pour Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie, ce levier financier arrive à point en ces moments difficiles : « Je suis heureuse et soulagée à la fois que la MRC puisse offrir un tel programme et soutenir concrètement nos entrepreneurs qui, nous le savons bien, doivent composer avec un grand nombre de défis en cette période si particulière. Je tiens d’ailleurs à saluer la grande résilience des entreprises locales qui font preuve de beaucoup de créativité et d’adaptation, je leur témoigne tout mon soutien. Tenez bon! »

« L’investissement de 1,1 M$ réalisé jusqu’à présent fait de nous l’une des MRC les plus proactives à l’échelle du Québec. L’ensemble de l’équipe du Service de développement économique (SDE) continue de se dévouer durant cette crise. J’appelle toutes les entreprises intéressées par ce programme à déposer leur demande rapidement pendant que les fonds sont encore disponibles et à contacter notre équipe pour tous leurs besoins. Nous sommes là pour vous soutenir! », conclut Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Les entrepreneurs désirant avoir recours gratuitement aux services du SDE peuvent téléphoner au 450 583-3303 ou au 514 336-1961 (ligne Montréal). Il est également possible d’écrire à l’adresse : dev.econo@margueritedyouville.ca.