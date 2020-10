COVID-19 : Fermeture préventive de l’hôtel de ville de Sainte-Julie

L’hôtel de ville de Sainte-Julie sera fermé de façon préventive à compter du 26 octobre en raison d’un cas suspecté chez une employée qui a travaillé dans les derniers jours. Par conséquent, les employés du bâtiment administratif seront tous en télétravail jusqu’au vendredi 30 octobre inclusivement et continueront d’assurer les services aux citoyens.



Les employés qui ont été en contact étroit avec la personne possiblement atteinte ou qui sont considérés comme ayant un risque modéré ont été informés de façon spécifique et pourraient demeurer en isolement préventif plus longtemps en plus d’être invités à se faire dépister. La fermeture temporaire de l’hôtel de ville est une mesure additionnelle qui va au-delà des recommandations habituelles de la DSP et qui a été décidée par prudence. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter et le risque demeure faible ou inexistant pour la plupart des employés, d’autant plus que la distanciation et le port des équipements de protection individuels (ÉPI) ont été respectés durant la possible période de contagion. De plus, en raison de la présence de la Ville de Sainte-Julie en zone rouge depuis le 1er octobre dernier, aucun citoyen n’a eu accès au bâtiment.



La situation actuelle ne requiert pas la fermeture des ateliers municipaux, de la bibliothèque et de la caserne incendie. Le personnel basé dans ces trois bâtiments demeure donc à son poste et continue de vaquer à ses tâches habituelles.



Différents moyens pour joindre les services municipaux

En raison de la fermeture du bâtiment, le Service aux citoyens continuera d’être offert mais à distance. Les citoyens qui souhaitent communiquer avec la Ville peuvent facilement le faire par courriel à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou en laissant un message au 450 922-7104 du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h de même que le vendredi de 8 h à 16 h 30. Les agents au service à la clientèle prendront les messages régulièrement et les citoyens qui le souhaitent seront rappelés rapidement. Il est également possible de communiquer facilement avec la Ville sur la page Facebook officielle ou sur Twitter.



Rappel des mesures prises par la Ville de Sainte-Julie

Depuis le début de la pandémie, la Ville est proactive en plus de respecter assidûment les consignes de la DSP. Les employés sont encouragés à faire du télétravail lorsque possible et ceux qui doivent se présenter au travail sont soumis à des règles strictes, notamment en lien avec la distanciation, le port du masque et le

lavage des mains. De plus, les séances du conseil municipal se déroulent par Zoom en zone rouge en plus d’être diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville. La bibliothèque offre le prêt sans contact et les activités de loisirs qui le permettent sont offertes de façon virtuelle. Tous les détails se trouvent dans la section du site Web dédiée à la COVID-19.