Boucherville, sur le point de franchir le cap des 500 cas de COVID-19

Chaque journée apporte son lot de nouveaux cas de COVID-19 au Québec et Boucherville n’y fait pas exception. Parce que la tendance se maintient, Boucherville devrait franchir le cap des 500 cas d’infection. Chaque semaine, depuis trois semaines, la province enregistre plus ou moins 1000 nouveaux cas par jour; et la Montérégie, plus de 100 par jour.



La région de la Montérégie se classe, dans ce mauvais palmarès, au deuxième rang au Québec avec une moyenne de plus de 1000 nouvelles personnes infectées chaque semaine. Entre le 8 et le 14 octobre, la Montérégie a enregistré 1083 nouveaux cas et, entre le 11 et le 17 octobre, ce sont 1212 cas de plus qui ont été additionnés. Au total, la Montérégie compte 14 000 personnes qui ont contracté le virus.

L’agglomération de Longueuil mène le bal dans l’ensemble de la région.

En date du 20 octobre, la Montérégie comptait 14 000 cas déclarés depuis le début de la pandémie et l’agglomération de Longueuil, plus de 5600. Depuis mars, 661 décès liés au coronavirus ont été enregistrés dans la région.

Selon les plus récentes données de la Direction de la santé publique de la Montérégie, on recensait plus de 3500 cas à Longueuil, 1000 à Brossard, 450 à Saint-Lambert, 460 à Boucherville et 150 à Saint-Bruno-de-Montarville.

En comparaison, Montréal compte 40000 cas depuis le début de la pandémie, Québec 7400, et Laval 8700.

À l’échelle de la province, on touchera les 100 000 cas sou peu (si ce n’est déjà fait au moment où sera publié cette nouvelle) et près de 6100 décès.