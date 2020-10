Le conseil d’administration du Collège St-Paul est heureux d’annoncer la nomination de Nancy Desbiens à titre de présidente

Forte d’une expérience de plus 34 ans dans le domaine de l’éducation, Mme Desbiens a été à l’emploi du Collège de 1985 à 2002 à titre d’enseignante et directrice des services éducatifs. Elle a par la suite occupé le poste de directrice adjointe aux études au Cégep Sorel-Tracy jusqu’en 2004. Après un passage à la Commission scolaire Sorel-Tracy comme directrice des services éducatifs, elle a été, pendant les dix dernières années de sa carrière, directrice générale du Collège Jean-Eudes à Montréal, jusqu’à sa retraite en juin 2019.



Madame Desbiens siège au conseil d’administration depuis novembre 2019. À la suite de son élection, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 19 octobre, elle occupera maintenant le rôle de Présidente du conseil. Le président sortant, M. P.-A.Turgeon, demeurera au conseil en tant qu’administrateur.



Dans le respect de la philosophie éducative lasallienne, le Conseil d’administration, composé de neuf membres d’expérience, au profil diversifié, veille aux intérêts et à la pérennité de l’établissement en élaborant les grandes lignes d’orientation du Collège, et ce, en étroite collaboration avec l’équipe de direction.



La direction et le personnel tiennent à souligner son appui et toute sa confiance dans la poursuite de son mandat.