Lionel Baron tire sa révérence du Centre des générations de Boucherville

Le Centre des générations annonce le départ de Lionel Baron à titre de président. Il agissait aussi comme responsable de la section des meubles du magasin d’économie sociale le Grenier des Aubaines.

Les membres du conseil d’administration de l’organisme ont tenu, par voie de communiqué, à remercier chaleureusement monsieur Baron « pour son dévouement et son travail acharné au cours des quinze années où il a œuvré sans relâche à bâtir ce qu’est devenu le Grenier des Aubaines. Sa grande disponibilité, son souci du détail et son objectif d’offrir le meilleur service possible à la clientèle ont grandement contribué à établir la réputation du Grenier des Aubaines. » Les membres de l’organisme lui sont reconnaissants « pour son énorme contribution et lui souhaitent bonne santé et bonne continuation dans la poursuite de ses activités. »