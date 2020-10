Un Bouchervillois nommé au CA de l’École nationale des pompiers du Québec

À l’occasion de la Semaine de la prévention des incendies, au début octobre, deux représentants de la région ont été nommés au conseil d’administration de l’École nationale des pompiers du Québec, dont le Bouchervillois Jean Melançon qui est directeur du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL). Monsieur Melançon cumule plus de 20 ans d’expérience au sein du service de sécurité incendie de la Ville de Longueuil puis, depuis 2002, de l’agglomération.



Jean Melançon, directeur du SSIAL et également coprésident du conseil d’administration de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, se joint au conseil comme membre. Mentionnons par ailleurs que Denis Dufresne, un pompier retraité de Longueuil, cumulant 30 ans de carrière au sein du SSIAL, a été de nouveau nommé membre à ce même conseil d’administration.

Également, Monique Bastien, conseillère municipale du district du Coteau-Rouge dans le Vieux-Longueuil depuis 2009 et vice-présidente du comité exécutif de la Ville, a été nommée membre et vice-présidente du conseil d’administration de l’École nationale des pompiers du Québec.



Créée en 2000 par le gouvernement du Québec, l’École nationale des pompiers du Québec a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du personnel municipal travaillant en sécurité incendie. L’École offre notamment des programmes de formation qui mènent à des qualifications professionnelles, dont plusieurs sont nécessaires pour exercer le métier au Québec en vertu de la réglementation en vigueur.