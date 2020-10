Le site Internet de la Municipalité de Verchères fait peau neuve

La Municipalité de Verchères lance son tout nouveau site Internet – ville.vercheres.qc.ca – avec une présentation plus dynamique et épurée. C’est avec l’idée d’offrir une expérience de visite plus intuitive et conviviale que le site a été repensé.



Ce nouveau site est également adaptatif au différents types et tailles d’écrans. Parmi les principales modifications, on note bien sûr le visuel plus épuré et actuel, mais, du côté pratique, des icônes menant directement aux espaces les plus visités de notre site.



« Sans aucun doute, le site internet est un outil d’information indispensable pour nos citoyens. Dans cet espace, vous retrouverez plusieurs réponses aux questions que nous nous posons comme citoyen. Nous souhaitons que vous trouviez votre expérience de visite simple et agréable en découvrant notre nouveau site web », souligne Alexandre Bélisle, Maire de Verchères.



Dans une période comme celle que nous vivons actuellement, il est primordial d’informer correctement et rapidement nos citoyens. Le nouveau site web sera mise à jour régulièrement par l’équipe des communications de la Municipalité et sera ainsi un outil d’informations précieux pour les verchèrois.



Ce projet a été fait en collaboration avec l’entreprise verchèroise ManaWeb et l’équipe de communications de la Municipalité de Verchères.