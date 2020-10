La 14e édition du Marché de Noël à Longueuil est annulée

C’est maintenant officiel, la 14e édition du Marché de Noël et des traditions de Longueuil, présentée dans le Vieux-Longueuil chaque mois de décembre, est annulée. La Santé publique a émis plusieurs directives et recommandations dont la distanciation physique qui devrait être maintenue en tout temps sur les sites, le caractère festif serait absent, de même que les animations, performances et autres plaisirs comme les produits à boire et manger sur place. La direction de l’organisme Métiers et traditions, responsable de l’organisation du Marché, a tenu à faire les précisions suivantes :

« Au moment de l’annulation de l’événement, nous n’avions pas la certitude que les artisans, autres que du domaine agroalimentaire, pourraient être des nôtres.

Toute l’essence et la magie de notre Marché de Noël proviennent de la chaleur de nos feux qui crépitent du matin au soir, de nos artisans qui vous offrent des démonstrations qui fascinent petits et grands, de nos musiciens, chanteurs et chorales qui réveillent nos souvenirs avec leurs interprétations des chansons et de la musique du temps des fêtes, des grandes tablées de notre chalet-bar où nous dégustons chocolat chaud et vin chaud pour nous réchauffer et tout cela, sans oublier le père Noël qui est au cœur de la magie de notre Marché de Noël.

Nous ne pouvions imaginer tenir un Marché aussi dénaturé et dépourvu de toute féérie. Pour nous, le Marché de Noël est un événement qui forme un tout, c’est l’occasion de se rassembler en famille ou entre amis dans les sentiers illuminés de notre petit village et de partager les savoir-faire de nos exposants.

Nous étions également inquiets quant à notre capacité de maintenir la sécurité de tous, la vôtre comme la nôtre, tout au long de l’événement, considérant que nous sommes situés dans une zone rouge et surtout afin d’éviter que le Marché ne devienne un lieu d’éclosion.

Nous avons donc pris la difficile décision d’annuler la formule habituelle. Nos artisans, nos exposants ainsi que l’achat local demeurent cependant au cœur de nos priorités. Nous avons donc réinventé cette 14e édition et nous l’avons adaptée pour cette année exceptionnelle. Le tout vous sera présenté au cours des prochaines semaines. » Tout s’oriente vers un Marché de Noël virtuel où le site internet et les réseaux sociaux seront mis à contribution pour offrir à la fois une vitrine aux commerçants et une opportunité aux amateurs de cette activité festive de se procurer les produits qu’ils auraient retrouvés dans les maisonnettes du Vieux-Longueuil.

À noter que plusieurs autres organisations ont annoncé l’annulation de leur marché de Noël, dont plusieurs dans la région de Brome-Missisquoi.