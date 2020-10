Xavier Barsalou-Duval dresse le bilan de ses cinq ans au service de la population

Après cinq années au service de la population de la circonscription de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, le député Xavier Barsalou-Duval dresse le bilan du travail accompli et du chemin parcouru depuis.



Des réalisations pour la circonscription



Parmi les combats du député, notons de belles avancées dans certains dossiers, dont celui de la lutte à l’érosion des berges sur le Saint-Laurent pour lequel, après avoir regroupé les citoyens, un recours collectif fut déposé contre le gouvernement du Canada ce printemps. Soulignons aussi tout l’enjeu du nautisme responsable. La demande de restriction de vitesse sur le Richelieu déposée par monsieur Barsalou-Duval en 2019 a d’ailleurs tout récemment obtenu l’appui de Pêches et Océans Canada.



« Il y a de l’eau qui a coulé sous les ponts depuis le 19 octobre 2015. En tant que député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères au cours des cinq dernières années, j’ai eu l’immense privilège d’être la voix des gens d’ici à Ottawa, mais aussi de travailler activement à faire avancer des dossiers qui tiennent à cœur aux citoyens de la circonscription », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.



Le député suit toujours de très près l’évolution de la situation concernant la voie ferrée à Boucherville, l’implantation du Port de Montréal à Contrecœur et la restauration du quai à Verchères.



Des batailles parlementaires pour le Québec



Au cours du mandat précédent, en tant que porte-parole en matière de développement économique, monsieur Barsalou-Duval a fait du nationalisme économique son cheval de bataille, notamment par la défense de RONA ainsi qu’en déposant un projet de loi pour faciliter la transmission des entreprises familiales.



Dans le présent mandat, ayant hérité du dossier des transports, le député talonne présentement le gouvernement sur la vente d’Air Transat de même que pour le remboursement des billets pour les vols annulés par les compagnies aériennes.



« Malheureusement, les libéraux ont complètement abandonné le Québec en ces domaines. Ils préfèrent vendre nos fleurons pour une bouchée de pain plutôt que de se tenir debout devant les multinationales. Même lorsque les lois sont claires en faveur des consommateurs, ils sont complices des entreprises qui les enfreignent », déplore le député bloquiste.



Une confiance renouvelée pour le député et un retour en force pour le Bloc en 2019



Aux élections du 21 octobre 2019, les citoyens de la circonscription ont renouvelé leur appui à leur député en lui offrant une majorité de plus de 14 000 voies et plus de 50 % des suffrages exprimés. Sur la scène nationale, le Bloc Québécois a connu une forte progression en passant de 10 à 32 députés à la Chambre des communes.



« Un an plus tard, je demeure profondément reconnaissant de cette belle marque de confiance de la part de la population. Il n’existe pas de plus grand honneur que de recevoir le mandat de représenter les gens de son coin de pays et je tâche de m’en montrer digne chaque jour de mon présent mandat », affirme Xavier Barsalou-Duval.



« Je me réjouis de constater que les Québécois ont été de plus en plus nombreux à faire confiance au Bloc Québécois depuis mon entrée en fonction il y a cinq ans. Notre voix résonne plus fort au Parlement et c’est tout à l’avantage du Québec qui se dote ainsi d’un rapport de force maximal avec Ottawa. Cela demeurera nécessaire jusqu’au jour où nous serons enfin pleinement maîtres chez nous en disposant de tous les pouvoirs d’un État normal », indique l’élu du Bloc Québécois.



Une dernière année marquée par la COVID-19



Les circonstances exceptionnelles de la dernière année ont fait en sorte que le député et son équipe ont dû jouer un rôle très différent de celui auquel ils se seraient attendus.



« Je suis très fier du travail de mon équipe qui, malgré le confinement, est demeurée proactive et est venue en aide à des centaines de citoyens qui en avaient besoin. Quant à moi, j’éprouve toujours la même passion pour le Québec, pour le pays et pour les gens de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères. De plus, j’ajouterais qu’à travers les années, cette passion a évolué et gagné en profondeur. Je suis heureux d’être à votre service et je suis plus motivé que jamais à continuer. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez toujours compter sur moi », conclut le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères.