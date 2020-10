La Soirée gastronomique huîtres et chefs se déroulera à domicile

Pandémie oblige, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher a dû revoir cette année la formule de sa traditionnelle Soirée gastronomique huîtres et chefs pour éviter d’annuler l’événement prévu le 28 octobre prochain. Habituellement, cette activité bénéfice se tient au Club de golf la Vallée du Richelieu mais les consignes gouvernementales interdisent les rassemblements de convives en grand nombre. S’inspirant de ce qu’ont fait d’autres organisations, la Fondation a opté pour une livraison au domicile des 180 participants inscrits à ce rendez-vous des amateurs de bonne chère et fins gourmets.

Autre modification, seulement deux chefs ont embarqué dans l’aventure : Anthony Lussier du Bistro V à Varennes et Jean-Sébastien Giguère du Coureur des Bois à Beloeil. En temps normal, ils auraient été huit. Pour des raisons de logistique et d’organisation, il était plus approprié de limiter le nombre de cuistots à deux. Toutefois, la qualité du repas servi demeure tout aussi alléchante : au menu, six services comprenant huîtres fraîches, fromages, entrées froide et chaude, plat principal et dessert. Du vin accompagne le tout.

S’il est trop tard pour s’inscrire à ce repas, en revanche il est possible pour tout le monde de participer à un encan en ligne qui se tiendra au cours de cette soirée. Le directeur général de la Fondation, Bruno Poirier, invite les gens à s’y inscrire jusqu’au 28 octobre. Consulter le site www.fondationhpb.encanweb.ca. Une liste de 45 lots s’y trouve y compris des articles de cuisine, des tablettes électroniques, différents chèques-cadeaux et un cellier comprenant 28 bouteilles de vin variées pour ne citer que quelques exemples. « Les profits s’ajouteront à ceux de la soirée gastronomique. Jetez-y un œil ça vaut la peine, peut-être y trouverez-vous des cadeaux pour les Fêtes qui s’en viennent! », signale au passage M. Poirier.

La Fondation est fière du travail accompli ces derniers mois, ce qui lui permet de poursuivre sa mission. Les recettes de la Soirée gastronomique huîtres et chefs seront dédiées aux aînés en contribuant à la mise sur pied du nouveau programme de soins en gériatrie. Des locaux doivent être aménagés et équipés afin d’accueillir la récente équipe de gériatres.