Un professeur du cégep É.-Montpetit à la tête du CA de l’organisme Asphalte diffusion

Le professeur en Techniques d’intégration multimédia au cégep Édouard-Montpetit, Jean-Philippe Côté, vient d’accéder à la présidence du conseil d’administration d’Asphalte diffusion. Cet organisme produit depuis quelques années le festival Lumifest qui se tient dans le Vieux-Longueuil. Ce programme d’enseignement et le Lumifest ont tissé des liens au fil du temps. Des étudiants ont notamment participé à l’édition 2018 du festival de projections de fresques lumineuses extérieures.

La nomination de M. Côté au poste de président du conseil d’administration prend d’ailleurs tout son sens puisque celui-ci est également un artiste visuel prolifique. « Je trouve important que le Cégep soit présent dans sa communauté, mentionne-t-il. Je suis très fier de pouvoir y contribuer de différentes façons : à titre de professeur d’intégration multimédia, via les nombreux projets mis en place avec les étudiants du programme ces dernières années, par les stages impliquant nos finissants au sein d’entreprises et d’organismes locaux et maintenant à titre de président d’Asphalte diffusion. »

Le Lumifest en cavale présente en alternance, jusqu’au mercredi 28 octobre inclusivement, quatre œuvres originales créées spécialement pour l’événement. « Cette formule nous permet de soutenir la culture et les artistes d’ici en ces temps difficiles, tout en respectant les consignes sanitaires, explique M. Côté. C’est un beau pied de nez à ce virus. » Toute la population est invitée à découvrir ces créations uniques mettant en valeur le patrimoine architectural du Vieux-Longueuil.

Pour la présente édition, l’organisme a lancé un appel de candidatures auprès des meilleurs artistes du Québec en production numérique, en collaboration avec la Société des arts technologiques. Le jury a retenu quatre profils variés : Nicolas Noël Jodoin, Chelsea Liggatt et Kevin Schmit (AVX LAB), Line Katcho ainsi que Myriam Boucher. Comme chaque année, un volet de médiation culturelle s’ajoute à la programmation. Cette fois, il présente le projet MAPP_TA VILLE, qui diffuse sur les murs de la ville les œuvres de jeunes artistes d’un jour ayant participé à un atelier de création numérique sur tablette à leur école. Ce projet est une initiative de MAPP_MTL, en collaboration avec Les Journées de la culture, Asphalte diffusion, la Ville de Longueuil et l’école secondaire Jacques-Rousseau.