« Ma rue pour jouer », bientôt dans 30 rues de Longueuil

Un peu comme c’est le cas dans certaines rues de Boucherville, entre autres, les jeunes de Longueuil pourront, eux aussi, jouer à proximité de leur maison. Le projet pilote « Ma rue pour jouer à Longueuil » permettra le jeu libre sur certains tronçons de rue dès l’été 2021 et jusqu’à la saison estivale 2022. L’appel de proposition est lancé pour les citoyens souhaitant soumettre leur rue en candidature.

Le projet pilote permettra l’implantation du jeu libre dans un maximum de 30 rues sur le territoire de Longueuil, à raison d’un maximum de deux rues par district.

L’objectif est d’encadrer le jeu libre dans la rue pour accroître la sécurité des enfants, de vérifier la réceptivité citoyenne à l’égard de cette pratique, d’ajuster les critères d’admissibilité des rues participantes, de bonifier les aménagements si requis, et enfin, de s’assurer de l’applicabilité d’un nouveau règlement, le cas échéant.

Ce ne sont pas tous les types de rues qui pourront accueillir cette pratique. Le projet pilote cible les rues locales, avec une vitesse affichée de 40 km/h, et qui sont dégagées et visibles. Elles doivent avoir un débit journalier moyen annuel inférieur à 500 véhicules.

Une signalisation et du marquage au sol désigneront les extrémités des zones choisies pour le jeu libre.

Appel de propositions

Pour déterminer les rues participantes, les citoyens sont invités à participer à l’appel de proposition de rues. Le formulaire est disponible jusqu’au 4 novembre au longueuil.quebec/maruepourjouer.

Les propositions seront analysées cet automne et cet hiver, pour une annonce des rues sélectionnées au printemps. Le projet pilote s’échelonnera de l’été 2021 à l’été 2022. Au printemps 2022, la Ville prévoit sonder la population quant à son adhésion au projet.